Отремонтированный к 100-летию Карелии дом на Ленина начал рассыпаться

С отремонтированного к 100-летию Карелии дома в центре Петрозаводска начали отваливаться куски штукатурки.

Фасаду жилого дома №37 на проспекте Ленина в 2020 году вернули исторический терракотовый цвет с белыми пилястрами – той части, которая выходит на площадь Гагарина. Ремонт здания, как писали тогда СМИ, стоил 12,8 млн рублей.

Спустя время «красота» посыпалась. Причем, как предупредили в ЕДДС, происходит это прямо над входом в пункт выдачи заказов известного маркетплейса.

«Что происходит с городом!? Зимой боялись, что упадет сосулька, теперь кирпичи на голову? Как ходить по городу? В доме Ленина 37 на тротуаре по улице Красноармейской обвалился фасад»,

- пишут в сообществе «Подслушано в Птз».

В жилищном надзоре сообщили, что 15 апреля ООО УК «Жилой дом+» должна будут убрать под кровлей отслоившиеся части лепнины и повесить защитные сетки на поврежденных участках. Жилищный надзор намерен провести контрольно-надзорное мероприятие. © «Петрозаводск говорит»