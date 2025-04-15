15 апреля 2025, 07:07
Штукатурка сыплется с дома в центре Петрозаводска
Жителей карельской столицы предупредили об опасности в городе
Фото: «Петрозаводск говорит»
Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска предупредила жителей и гостей города об опасности на проспекте Ленина.
По данным ЕДДС, с фасада дома №37 по проспекту Ленина осыпается штукатурка. Это происходит прямо над входом в пункт выдачи заказов популярного маркетплейса.
Информация об этом была передана специалистам для принятия мер. Пешеходов попросили проявлять бдительность при передвижении у этого дома. © «Петрозаводск говорит»