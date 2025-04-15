Штукатурка сыплется с дома в центре Петрозаводска

Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска предупредила жителей и гостей города об опасности на проспекте Ленина.

По данным ЕДДС, с фасада дома №37 по проспекту Ленина осыпается штукатурка. Это происходит прямо над входом в пункт выдачи заказов популярного маркетплейса.

Информация об этом была передана специалистам для принятия мер. Пешеходов попросили проявлять бдительность при передвижении у этого дома. © «Петрозаводск говорит»