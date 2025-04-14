Подозреваемых в краже двух женщин разыскивают в Петрозаводске

Правоохранители пытаются установить личности двух женщин, которых запечатлела камера наблюдения в сетевом магазине в Петрозаводске.

Сотрудники угрозыска предполагают, что женщины могут быть причастны к хищению в торговой точке.

Сведения о разыскиваемых просят передавать в полицию, там обещают сохранить конфиденциальность.