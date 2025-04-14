14 апреля 2025, 16:52
Подозреваемых в краже двух женщин разыскивают в Петрозаводске
В сетевом магазине карельской столицы совершена кража. Злоумышленников разыскивают
фото стопкадр
Правоохранители пытаются установить личности двух женщин, которых запечатлела камера наблюдения в сетевом магазине в Петрозаводске.
Сотрудники угрозыска предполагают, что женщины могут быть причастны к хищению в торговой точке.
Сведения о разыскиваемых просят передавать в полицию, там обещают сохранить конфиденциальность.