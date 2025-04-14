14 апреля 2025, 16:52
Происшествия

Подозреваемых в краже двух женщин разыскивают в Петрозаводске

В сетевом магазине карельской столицы совершена кража. Злоумышленников разыскивают
подозреваемые
фото стопкадр

Правоохранители пытаются установить личности двух женщин, которых запечатлела камера наблюдения в сетевом магазине в Петрозаводске.

Сотрудники угрозыска предполагают, что женщины могут быть причастны к хищению в торговой точке.

Сведения о разыскиваемых просят передавать в полицию, там обещают сохранить конфиденциальность.

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Метки: 
Розыск
новости петрозаводска
Полиция