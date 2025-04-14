Врача в Карелии осудили после смерти пожилой пациентки

В Карелии 75-летняя женщина скончалась после операции и лечения. Было возбуждено уголовное дело, вскрылись допущенные врачом в Сегежской ЦРБ нарушения. В итоге хирурга осудили по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

В мае 2023 года врач оперировал пожилую пациентку, допустил «нарушения», из-за которых у женщины развились осложнения, и требовалась повторная операция. Несмотря на последующее лечение, женщина скончалась в медицинском учреждении республиканского уровня, сообщили в СК региона.

Была назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой и выявили прямую причинно-следственную связь между «дефектом оказания» врачом медицинской помощи и смертью женщины.

Суд ограничил врачу свободу сроком на один год и запретил заниматься профессиональной деятельностью в течение полутора лет. © «Петрозаводск говорит»