Жительница Карелии получила тяжелую травму на работе

Трудовая инспекция Карелии расследует обстоятельства, при которых женщина получила тяжелую травму, находясь на работе.

Инцидент произошел утром 28 марта с работницей ООО «Умный Ритейл». По предварительным данным, женщина-товаровед получила травму при падении в помещении работодателя. Полученную травму квалифицировали как тяжелую.

Результаты расследования должны пролить свет на причины и обстоятельства случившегося. © «Петрозаводск говорит»