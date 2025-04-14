14 апреля 2025, 15:16
Жительница Карелии получила тяжелую травму на работе
Обстоятельства падения товароведа изучают
фото: © freepik.com
Трудовая инспекция Карелии расследует обстоятельства, при которых женщина получила тяжелую травму, находясь на работе.
Инцидент произошел утром 28 марта с работницей ООО «Умный Ритейл». По предварительным данным, женщина-товаровед получила травму при падении в помещении работодателя. Полученную травму квалифицировали как тяжелую.
Результаты расследования должны пролить свет на причины и обстоятельства случившегося. © «Петрозаводск говорит»