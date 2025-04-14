Подросток пропал в Петрозаводске

В Петрозаводске пропал без вести 17-летний Александр Корсуков. Об этом сообщает паблик поискового отряда «ЛизаАлерт».

По информации волонтеров, местонахождение юноши неизвестно с 11 апреля. Его рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.

Всех, кто видел этого подростка, просят звонить по номерам телефонов 8-800-700-54-52 или 112. © «Петрозаводск говорит»