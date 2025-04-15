Работника уволили за отказ принимать неисправную машину

Житель Карелии отработал в государственном учреждении водителем более 20 лет, но потом был уволен по сомнительной причине. За незаконно уволенного сотрудника вступилась прокуратура и суд.

В Пудожском районе мужчина работал водителем с 2003 года по январь 2025 года. Работодатель уволил его за отказ от получения транспортного средства в связи с возможной неисправностью. Работника привлекли к дисциплинарной ответственности и разорвали трудовые отношения. Водитель пожаловался в надзорные органы.

Прокурор в суде потребовал признать увольнение незаконным, восстановить водителя на работе, а также взыскать сумму заработка за время вынужденного прогула и компенсировать моральный вред. Суд с требованиями согласился. Прокуратура держит на контроле ситуацию. © «Петрозаводск говорит»