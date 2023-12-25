Отмененные в Медвежьегорске автобусные рейсы вернут

Возвращаются автобусные маршруты, об отмене которых ранее сообщили жителям Медвежьегорска. Об этом сообщили в районной администрации.

- Уважаемые жители! По итогам переговоров с перевозчиком с 26 декабря маршруты №№2, 3 и 4 будут осуществляться в штатном режиме,

- заверили местные власти.

Рейсы в поселок Сергиево также осуществляются в соответствии с расписанием.

Напомним, об отмене трех автобусных маршрутов медвежьегорцам сообщили на прошлой неделе. Люди обеспокоились, как они будут добираться на работу. // фото: wirestock/ freepik.com