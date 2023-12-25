Больше 100 посохов для Деда Мороза сделали петрозаводчане

Конкурс «Посох Деда Мороза» завершился в Петрозаводске. Над созданием праздничных аксессуаров для новогоднего волшебника трудились 300 мастеров, сообщили в пресс-службе мэрии.

Они создали 123 посоха, теперь предстоит выбрать лучшие. Итоги подведут 26 декабря, а победителей наградят 29-го, на открытии рождественской ярмарки.

В составе жюри - председатель карельского отделения «Союза художников России» Владимир Зорин, художник-педагог Городского выставочного зала Майя Савчук, художественный руководитель Городского дома культуры Любовь Рабюк и директор ГДК Владимир Прикуль. // фото: администрация Петрозаводска