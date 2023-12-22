Сразу два автобусных маршрута отменяют с понедельника в Медвежьегорске

С понедельника в Медвежьегорске перестанут ходить автобусы №№ 2 и 4. Объявления об отмене рейсов с 25 декабря появились в салонах, пишут местные жители в группе «Медвежьегорск Online» ВКонтакте.

Горожане беспокоятся и не понимают, с чем это связано. Перевозчик ссылается на местную администрацию. Якобы она не выплачивает полагающиеся деньги.

- Данных рейсов уже не первый год нет по выходным. Не ходят они и в праздники. Автобус для школьников тоже не про нашу честь. Уважаемая администрация не может договориться с единственным перевозчиком,

- посетовал автор публикации.

Районная администрация в комментариях к посту заявила, что проведет совещание с перевозчиком и расскажет о результатах. // фото: unsplash.com