22 декабря 2023, 11:53
Сразу два автобусных маршрута отменяют с понедельника в Медвежьегорске
Жители карельского города обеспокоены решением перевозчиков
С понедельника в Медвежьегорске перестанут ходить автобусы №№ 2 и 4. Объявления об отмене рейсов с 25 декабря появились в салонах, пишут местные жители в группе «Медвежьегорск Online» ВКонтакте.
Горожане беспокоятся и не понимают, с чем это связано. Перевозчик ссылается на местную администрацию. Якобы она не выплачивает полагающиеся деньги.
- Данных рейсов уже не первый год нет по выходным. Не ходят они и в праздники. Автобус для школьников тоже не про нашу честь. Уважаемая администрация не может договориться с единственным перевозчиком,
- посетовал автор публикации.
Районная администрация в комментариях к посту заявила, что проведет совещание с перевозчиком и расскажет о результатах. // фото: unsplash.com