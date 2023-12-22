Программисты из Карелии вошли в пятерку лучших

Команда IT-шников из Карелии стала одной из лучших на чемпионате по спортивному программированию. Всероссийские соревнования проходили в Москве, сообщили в минобразования и спорта республики.

Карельские программисты вошли в пятерку лучших, проявив мастерство. За победу боролись 190 участников из 23 регионов России.

Федерацию спортивного программирования Карелии представляли Антон Белый, Игорь Кошкарев, Кирилл Кришталь и тренер сборной Руслан Алькин. // фото: минобразования и спорта Карелии