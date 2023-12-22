Карелия вошла в список самых пьющих регионов страны

В списке активно пьющих регионов России Карелия в этом году заняла 68 строчку из 85. Рейтинг за текущий год опубликовали эксперты федерального проекта «Трезвая Россия», передает ТАСС.

Выводы делали на основе количества умерших из-за отравления алкоголем, численности состоящих на учете алкоголиков, числе преступлений, совершенных в состоянии опьянения, количестве нарушений в производстве и обороте этилового спирта и алкоголя и ряда других факторов.

Надо отметить, что пять лет назад, в 2018 году. Карелия была на 80-й строчке рейтинга. Со временем ситуация с пьянством стала немного лучше.

Самыми «пьющими» регионами признали Бурятию, Чукотку, Курганскую и Сахалинскую области, а также Республику Алтай. В числе наиболее «трезвых» регионов - Чеченя, Дагестан, Ингушетия. Эти республики традиционно попадают на верхние позиции рейтинга. // фото: Karlyukav/ freepik.com