Карельское село стало центром притяжения талантливых школьников

Талантливым школьникам разных возрастов предстояло на выбор сразиться в трех номинациях: «Детский рисунок», «Детская фотография», «Сторителлинг». Только представьте, на конкурс поступило 118 работ: своеобразных и удивительных.

Геннадий Софиенко. «Моя малая родина»

Почти для каждого человека родной край является самым дорогим необыкновенным и чудесным местом на Земле. Здесь раскинулись самые голубые озера, бытуют самые интересные легенды, живут самые душевные люди. Поэтому для юных талантов не составило большого труда рассказать о малой родине словами, кистью и фотографией. Дети буквально завалили судейскую коллегию своими работами.

Олеся Басина. «Счастье в мелочах»

Мальчики и девочки рассказывали о том, что видят вокруг: о закатах и озерах, о болотах и лесных дарах. Не ускользнула от их внимания и обычная тропинка в школу, и таинственные блики на воде. Дети – народ любопытный и наблюдательный. Порой, взрослые не замечают мелочей, на которых сосредотачивается их взгляд.

Игорь Савельев. «Волшебство малого пляжа»

«На берегу можно собирать красивые ракушки, Они разной формы и разных цветов. Прямо у пирса находится магазин и можно зайти и купить, например, мороженое. А затем пойти и посидеть на берегу, есть мороженое и мечтать о чем-то хорошем, смотря на закат», — написала ученица ведлозерской школы Кристина Ларионова.

Состав жюри оказался внушительным – девять человек. Строгим экспертам выпала задача оценить не только талант, но краеведческую подготовку ребят и выбрать самых достойных.

«Сегодня наши сердца наполнились гордостью и восторгом! Мы наградили участников и победителей незабываемого творческого конкурса «Моя малая Родина — место силы». Это была настоящая праздничная церемония. Каждое детское произведение заставило нас верить в силу и красоту своей земли!»,

— не скрывает свих эмоций организатор конкурса Марина Соколова.

Каждому участнику конкурса были вручены дипломы и подарки. Но пожалуй, самой яркой и увлекательной частью конкурса стал познавательный квест-игра «В поисках Сампо». Авторы лучших работ были приглашены в Крошнозеро, где им предстояло найти мельницу «Сампо», о которой рассказывается в эпосе «Калевала». Чтобы узнать, где она спрятана, школьникам нужно было собрать из отдельных частей карту. При этом, каждый кусочек карты надо было заработать, выполнив задание.

Ребята отгадывали загадки, собирали руны, играли в карельскую игру кюккя, стреляли из лука и запекали бананы на костре.

Домой они вернулись, наполненные новыми знаниями и положительными эмоциями.



Кстати, проект «В поисках Сампо найди свою историю — создай квест» осуществляется на грант, который организаторы выиграли в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив.

«В следующем году мы постараемся увеличить масштаб творческого конкурса. Надеюсь, что к нам подключатся ученики и учителя из других районов Карелии, которые смогут создать квесты или экскурсии в своих населенных пунктах. Знать о родном крае не только интересно, но и полезно!» — подытожила организатор нынешнего конкурса Марина Соколова.//фото вверху Диана Капшина «Карельские Мальдивы»