Отключат приборы и погасят свет. В России пройдет «Час Земли»

Экологическая акция «Час Земли» вновь пройдет в России, пишет «Лента». 25 марта в 20:30 ее участники на один час отключат электроприборы и погасят свет в знак обеспокоенности будущим планеты.

Слоган эко-акции этого года звучит как «Сохрани красоту». Впервые акция всемирного фонда дикой природы прошла в России еще в 2009 году.

Впрочем в Карелии «Час Земли» проходит чуть ли не каждый день. Энергетики традиционно занимаются ремонтами на неделе, отключая целые населенные пункты от электрического блага. В Петрозаводске редко какой день обходится без аварийных отключений. Например, в субботу 4 марта, по данным Единой дежурно-диспетчерской службы, жители домов на пр. Невского, ул. Варламова, наб. Гюллинга, улицам Державина, Калинина, Коммунистов, Луначарского, Правды, Пробная, Перттунена, Промышленная, Ригачина, Свирская, Чернышевского больше часа провели без электричества. Отключение произошло в 09:30, свет вернули в 11:45. // фото unsplash.com