Стало известно, когда АвтоВАЗ запустит производство новой Lada Granta

АвтоВАЗ намерен начать производство обновленной Lada Granta в конце 2024 года, пишут «Известия» со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

В пятницу 3 марта АвтоВАЗ запустил производство Lada Vesta нового поколения. С конвейера сошел универсал с 90-сильным 8-клапанным мотором объемом 1,6 л. Обновленная «Веста» оснащена пятиступенчатой механической коробкой передач. Первое время завод в Тольятти будет выпускать автомобили в кузове «седан», «универсал» и версии SW Cross с такой силовой начинкой. В мае-июне ожидается версия со 106-сильным 16-клапанным двигателем. «Веста» на автомате может появиться в 2024 году.

В обновленной «Весте» также есть две подушки безопасности, АБС, светодиодная оптика, обогрев ветрового стекла, зеркал и передних сидений, кондиционер, парктроник, мультимедийная система с управлением на руле и на 7-дюймовом сенсорном экране, 17-дюймовые легкосплавные диски колес. В продажу машины нового поколения могут поступить уже в мае. // фото скриншот с сайта АвтоВАЗ