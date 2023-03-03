Популярное шоу перестанет выходить в эфир ТНТ

Юморист и продюсер Ирина Мягкова раскрыла судьбу шоу «Открытый микрофон» на ТНТ. Слова Мягковой приводит «Лента.ру».

Креативный продюсер передачи рассказала, что в 2023 году в эфир она не выйдет.

«Я продолжаю работать креативным продюсером "Женского Stand Up", а "Открытого микрофона" на ТНТ в этом году не будет, и я там креативным продюсером, соответственно, не буду», - отметила Мягкова. Причины закрытия передачи не раскрываются. // Фото: unsplash.com