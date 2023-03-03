Врач назвала опасности проживания на верхних и нижних этажах домов

Этаж, на котором живет человек, может влиять на его физическое и психическое состояние. Об этом рассказала терапевт Юлия Коваленко, слова специалиста приводит «Газета.ру».

Самыми опасными Коваленко назвала нижние и верхние этажи многоэтажек. Так, жильцы первых этажей чаще страдают от легочных заболеваний, зачастую у них снижен иммунитет. На верхних же этажах люди чаще страдают от головных болей, тревожных расстройств, имеют проблемы с артериальным давлением.

Вблизи от первых этажей также скапливаются пыль и выхлопные газы от автомобилей, отметила врач. Такие воздействия крайне опасны, подчеркнула специалист.

Для жителей этажей выше седьмого тоже есть риски - им может грозить промышленный смог с предприятий. Те, кто живет выше 25-го этажа, могут страдать от крайне сухого воздуха, который будет поступать в квартиру через систему кондиционирования - в небоскребах обычно нет возможности открыть окно для естественного проветривания.

Коваленко добавила, что люди, которые живут на очень высоких этажах, могут страдать от перепадов атмосферного давления, вибраций и низкочастотных инфразвуковых колебаний. Это может привести к нарушению сна, тревожным расстройствам, паническим атакам.

Доктор пришла к выводу, что безопаснее всего жить на этажах с третьего по седьмой. // Фото: freepik.com