Ребенка госпитализировали после удара током на уроке в школе

В Санкт-Петербурге ребенок получил удар током на уроке информатики. Мальчика пришлось доставить в больницу, сообщает 78.ru.

По данным издания, инцидент произошел в одной из частных школ Северной столицы. 12-летний мальчик дотронулся до системного блока в компьютерном классе и получил удар током.

Медики диагностировали у ребенка электрометки пальцев рук. Состояние школьника оценили как удовлетворительное, мальчика отпустили домой. // Фото: unsplash.com