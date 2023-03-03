Пенсионерка обварилась кипятком в ванной и умерла в российском регионе

В Волгоградской области 78-летняя женщина обварилась кипятком в собственной ванной и через несколько дней умерла. Об этом сообщает издание v102.ru.

По данным источника, трагедия произошла в городе Волжский 26 февраля. Пожилую женщину госпитализировали в местную больницу с ожогами 70% тела после купания в ванне. Спустя два дня пациентку эвакуировали в ожоговый центр в Волгограде, но несмотря на все усилия врачей утром 3 марта пенсионерка скончалась.

Гибель пожилой женщины подтвердили в областном комитете здравоохранения. Обстоятельства произошедшего с ней выясняются. // Фото: unsplash.com