Путин расширил круг задач российских военкоматов

Президент России Владимир Путин подписал указ, расширяющий круг задач военкоматов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, военкоматы будут обязаны принимать заявки на выдачу удостоверений ветерана боевых действий, говорится в тексте указа.

Кроме того, согласно документу, военные комиссариаты будут выполнять «иные задачи», предусмотренные федеральными законами, актами президента и правительства, а также нормативными правовыми актами Минобороны России. // Фото: freepik.com