Одного из создателей вакцины «Спутник V» убили в Москве

В Москве убит один из создателей вакцины «Спутник V» 49-летний Андрей Ботиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Убийство произошло в квартире на северо-западе столицы 2 марта. По данным следствия, 29-летний молодой человек поссорился с хозяином квартиры и задушил его ремнем.

Предполагаемый преступник сознался в убийстве. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Уточняется, что Андрей Ботиков был старшим научным сотрудником центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Он был соавтором патента на вакцину «Спутник V», за этот проект мужчина получил награду от президента страны. // Фото: unsplash.com