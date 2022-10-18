Организаторы «Воздуха Карелии» намекнули на третьего участника

Организаторы фестиваля «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 6+), завтра, 19 октября, объявят имя третьего участника мероприятия.

В паблике фестиваля зрителям предложили угадать, кто же будет объявлен. Эта группа неоднократно принимала участие в фестивале «Воздух». Она выступала и на первом мероприятии в 2005 году, и на последнем в 2015-м. В 2013 году лидер коллектива купался вместе со зрителями в озере Кончезеро на фестивале «Воздух Перезагрузка».

Ранее были анонсированы первые участники «Воздуха Карелии» - группа «Алиса» и проект Todd.

Фестиваль «Воздух Карелии» пройдет 16-18 июня 2023 года в вотчине Талвиукко в Чалне. Фото паблика фестиваля