Почему не смогли воссоздать главный Кафедральный собор Карелии

Храм Христа Спасителя в Москве — кафедральный собор Русской православной церкви, расположенный в центральной части Москвы на улице Волхонке. Существующее сооружение, построенное в 1990-х годах, является воссозданием одноимённого храма, разрушенного в 1931 году. Это самый большой православный храм России.

Оба храма – и Петрозаводский, и Московский - сооружены по проекту архитектора Константина Тона. Печальная судьба его проектов прокатилась по России. Поскольку типовые храмы Константина Тона составляли основу храмового строительства в России, то именно они и были первыми в перечне уничтожения советской властью.

Но если Москва воссоздала Храм номер один России, то Петрозаводск уже оказался не в силах воссоздать бывший кафедральный собор Карелии. На его месте сейчас стоит памятник Сергею Мироновичу Кирову - так распорядилась история… (Видео)