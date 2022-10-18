18 октября 2022, 11:52
Музею «Кижи» подарили 580 тонн щебня на дорожки
Часть щебня отвезут на остров Кижи, чтобы использовать для обустройства тропинок и площадок
Медвежьегорский щебеночный завод подарил музею «Кижи» 580 тонн щебня. Большую часть уже завезли и выгрузили. Щебень пойдет на отсыпку дороги к причалу в деревне Оятевщина, сообщили в музее.
Также подаренный щебень будут использовать для обустройства дорог, тропинок, площадок у памятников деревянного зодчества на самом острове.
Оставшиеся 200 тонн щебня при благоприятной погоде завезут к концу октября. (фото музея-заповедника)