Музею «Кижи» подарили 580 тонн щебня на дорожки

Медвежьегорский щебеночный завод подарил музею «Кижи» 580 тонн щебня. Большую часть уже завезли и выгрузили. Щебень пойдет на отсыпку дороги к причалу в деревне Оятевщина, сообщили в музее.

Также подаренный щебень будут использовать для обустройства дорог, тропинок, площадок у памятников деревянного зодчества на самом острове.

Оставшиеся 200 тонн щебня при благоприятной погоде завезут к концу октября. (фото музея-заповедника)