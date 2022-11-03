Объявлена дата продаж самого популярного билета на «Воздух Карелии»

Организаторы фестиваля «Воздух Карелии» (6+) объявили дату продаж самого популярного билета.

Абонемент на три дня опен-эйра поступит в продажу сразу после длинных выходных, в понедельник, 7 ноября. Стоимость - от 4 500 рублей.

Сейчас желающие попасть на главное приключение карельского лета могут приобрести билеты «Друг фестиваля» и вип-абонемент. В 2023 году в продаже появится билет - однократный проход в любой из дней.

Музыкальный фестиваль пройдет 16-18 июня 2023 года на вотчине Талви Укко в Чалне. В первой тройке участников «Алиса», проект ТОDD (музыканты «Короля и Шута» и Алексей Горшенев) и «7Б». В скором времени организаторы назовут других участников «Воздуха Карелии».

Приобрести абонемент на три дня можно на сайте vozduh.info, в кассе МФЦН в Петрозаводске на Красной, 49, магазине «Деталь» в Кондопоге на Заводской, 15. Справки по телефону: +7 (911) 4000-595. (фото паблика фестиваля)