На фестивале «Воздух Карелии» появится фан-зона перед сценой

7 ноября в 13 часов стартует продажа двух видов абонементов на фестиваль «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 6+). Об этом сообщает официальный паблик мероприятия.

Впервые в истории карельского фестиваля у сцены будет организована фан-зона. Для того, чтобы иметь возможность попасть в нее, зрителям необходимо будет приобрести фан-абонемент. Его начальная цена составит 5 900 рублей. Обычные абонементы на три прохода на территорию фестиваля начнут продаваться по цене 4 500 рублей.

Зрителям рекомендуют покупать билеты заранее, поскольку произойдет несколько переоценок. Количество билетов в фан-зону будет ограничено.

Билеты можно купить онлайн, а также в Петрозаводске в баре «3/4» (проспект Ленина, 26) и в МФЦН (улица Красная, 49) и в Кондопоге в магазине «Деталь» (улица Заводская, 15).

Фестиваль «Воздух Карелии» пройдет 16-18 июня 2023 года в вотчине Талвиукко в Чалне. 8 ноября организаторы объявят имя одного из хедлайнеров главного приключения карельского лета. Фото паблика фестиваля