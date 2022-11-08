Гарик Сукачев стал хедлайнером фестиваля «Воздух Карелии»

Организаторы музыкального фестиваля «Воздух Карелии» (6+) сегодня раскрыли имя еще одного хедлайнера. Летом 2023 года на фестивале выступит Гарик Сукачев.

На сегодняшний день в списке участников опен-эйера: «Алиса», Гарик Сукачев, «ТОDD» (музыканты «Короля и Шута» и Алексей Горшенев), группа «7Б». Список артистов будет пополняться.

Билеты на главное приключение карельского лета уже доступны. Их можно приобрести онлайн, в Петрозаводске в баре 3/4 (бывший Sanches) на проспекте Ленина, 26, в МФЦН на Красной, 49; в Кондопоге - в магазине «Деталь» на Заводской, 15. Коллективные заявки и физические билеты для жителей других городов: +7 (911) 4000-595, почта: info@vozduh.info.

Фестиваль пройдет 16-18 июня на вотчине Талвиукко в Чалне. (фото предоставлено организаторами фестиваля)