Малахов рассказал всей России о заонежской вопленице Людмиле Балеховой

Людмила Балехова из заонежской деревни Загубье, что в четырех километрах от Толвуи, стала героиней передачи «Малахов» (16+) на телеканале «Россия-1». Людмила Балехова – коренная жительница Заонежья исполняет вопли 19 века, один из авторов первой части книги «Сродники». В эфир передача вышла 2 ноября в 16:30.

«Сегодня в программе «Малахов» – история женщины, которую называют «карельской отшельницей». Двадцать лет назад она уехала из города жить в лес на край света. Сейчас к ней съезжаются паломники со всего мира просить совет. И сегодня удивительная карельская отшельница приехала к нам со своими предсказаниями. Она расскажет в эфире канала «Россия 1», что нас ждет в ближайшем будущем»,

- сказано в подводке к выпуску на канале «Смотрим».

О съемках в проекте на киностудии Горького рассказал паблик «Медвежьегорск Online».

«В самой передаче Людмила Алексеевна представлена как человек, который долгое время жил один. Как человек, который не побоялся трудностей, не сломался, а, напротив, готов помочь каждому»,

- сказано в паблике.

Когда запись передачи подошла к концу, а Людмила Балехова вышла на сцену, зал аплодировал стоя.

«Многие гости после эфира хотели лично познакомиться с ней, обняться или просто прикоснуться к ней».

Участники программы из Карелии привезли ведущему Андрею Малахову заонежские сувениры и книги заонежских авторов, угостили калитками и пригласили съемочную группу в гости.

Подписчики сообщества поделились впечатлениями от просмотра передачи.

Некоторые отметили, что у Балеховой интересный говор, а она сама – прекрасный человек. Другие написали, что Балехова - душевный человек, если ее послушать, то на душе становится спокойно, а на лице появляется улыбка.

«Приятный трепет в душе после просмотра передачи», - написала одна из подписчиц.

«Очень понравилась передача. Женщина очень добрая, какое тепло от нее идет. Сильная женщина», - поделилась мнение еще одна участница паблика.

«Я, посмотрев передачу, хочу поблагодарить всех, кто участвовал! Гордость за Карелию и за людей проживающих!» - написала еще одна женщина.

Плачи, вопли и причиты Людмила Балехова исполняет на родном заонежском диалекте, рассказывало ОТР в 2015 году. В репертуаре - причитания прошлых веков, плачи собственного сочинения, которые вопленица называет балладами. До пенсии работала воспитательницей в детском саду в Петрозаводске, потом вернулась в родную деревню Загубье и решила возродить древнее искусство воплениц, изучила книгу знаменитой заонежской плакальщицы 19 века Ирины Федосовой.

Людмила Балехова известна не только как исполнительница старинных песнопений и причитаний. Вместе с родственниками, друзьями она возродила часовню на месте рождения св. Зосимы Соловецкого, основателя Соловецкого монастыря. (фото vk.com)