В России иностранным «Мстителям» и «Хранителям» ответят «Витязями»

В России планируют снять сериал о богатырях, которые дожили до наших дней. Съемки восьмисерийных «Витязей» запланированы на 2023 год. Сейчас на студии «Ленфильм» работают над сценарием нового фэнтези.

«Обращаясь к материалу сказок и былин, авторы «Витязей» хотят доказать, что из нашего фольклора может получиться что-то не менее интересное (и популярное), чем «Мстители» (12+) или «Хранители» (18+),

- сообщает пресс-служба киностудии.

На студии хотят адаптировать и модернизировать сюжеты и героев для молодежи, сделать так, чтобы Илья Муромец или Змей Горыныч стали не менее популярными персонажами, чем супергерои из блокбастеров и комиксов.

Уже известен список актеров, которые наиболее подходят для съемок в «Витязях». Это Иван Добронравов, Юрий Колокольников, Антон Васильев, Александр Устюгов, Владимир Епифанцев, Максим Суханов, Петр Красилов, Лиза Янковская, Виктория Исакова.

По словам председателя совета директоров «Ленфильма» Федора Бондарчука, в последние годы в отечественном кино все чаще обращаются к героям фольклора, но делают это больше в комедийном или эпизодическом формате.

Режиссер считает, что в русском культурном каноне и сказках можно найти готовые идеи для сценариев, десятки героев и богатую фактуру.

«Витязи» - исследование этого бескрайнего сказочного пространства, поиск мотивов, созвучных и понятных современным зрителям», - считает Бондарчук. (фото unsplash.com, Jakob Owens)