Андрей Мазуровский: «Несколько поколений выросли на чуждой культуре»

Текст: Андрей Мазуровский

Как-то во время зарубежного путешествия, прогуливаясь по набережной небольшого городка, был поражен и приятно удивлен, наблюдая за танцующими в круге людьми. Одни залетали в круг, другие, подустав, выходили оттуда, потом, отдохнув, заново влетали в веселый круг. Так целый вечер продолжалось это яркое действие. Сколько радости, эмоций!

Интересно, что участниками этого танца были люди разных возрастов, пожилые и молодые, подростки. Порадовался за них, с такой любовью и удовольствием танцующих свои национальные танцы. Даже позавидовал. У нас уже редко можно встретить подобную картину, тем более танцующих в публичных местах народные танцы школьников и молодежь.

Многое мы утратили за последние десятилетия. Уже несколько поколений выросли на чуждой нам массовой культуре. Не только утратили, но и как-то говорить об этой проблеме стали все реже и реже…

В одном из своих интервью Тамара Валентиновна Пуртова, директор Государственного российского дома народного творчества им. Поленова, с грустью констатировала, что народную культуру изъяли из системы образования. И до сих пор люди, ратующие за возвращение к народным истокам, не могут одержать победу в борьбе с чиновниками, препятствующими возврату народной культуры, народных традиций в образование, воспитание, быт. Хотя именно эта культура несет в себе гуманизм, добро, уважение к старшим, почитание ценностей и гордость за свою родину, любовь к ней.

2022 год прошел под знаком Года культурного наследия России. И хотя в рамках этого года прошло немало значимых в области культуры мероприятий, однако определенные внешние обстоятельства не позволили реализовать все его возможности. Да, для восстановления утраченного понадобятся годы. Главное, чтобы было желание, воля и возможности.

Хочется верить, что в перспективе только что подписанный 20 октября этого года президентом Путиным ФЗ РФ «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации» позволит изменить отношение к народной культуре.

Живущим в небольших городах повезло больше, чем жителям мегаполисов, где народной культуре невозможно пробиться через шоу-бизнес. В провинции всегда относились более бережно к народному творчеству. И в нашей республике сохранились великолепные народные коллективы, пользующиеся большой любовью людей. Но проблем хватает и у нас. К сожалению, культработники сельской местности продолжают работать без нормального материального обеспечения, часто на полставки, а то и меньше. А нужны профессиональные хормейстеры, хореографы! Нужны народные инструменты, которые практически перестали изготавливать в стране. Следует возродить традиции фольклорных экспедиций, которые давно канули в Лету. Нужна популяризация народных традиций и культуры.

Тяжелые испытания обнажают проблемы. Сегодня высокий запрос на патриотизм не может быть удовлетворен в полном объеме в обществе, большая часть которого воспитана на чуждой, напичканной англицизмами массовой культуре, далекой от народных корней.

Придется возрождать, холить и лелеять эти корни, чтобы вырастить дерево. Думаю, что процесс будет долгим и сложным и начинать его надо с раннего детства, с детского сада - как когда-то нас в детских садах и школах учили поговоркам, загадкам, народным традициям, учили петь русские народные песни, играть на ложках и танцевать русские народные танцы, закладывая семена любви к народной культуре.

Так что остается надежда. Давайте все вместе растить это дерево. // Фото: Ardian Lumi / unsplash.com/