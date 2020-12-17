Оправданный директор Кольского ДРСУ получит солидную компенсацию

Текст и фото: Антонина Кябелева

История уголовного преследования директора ООО «Кольское ДРСУ» Юрия Гугалинского, который был оправдан и Медвежьегорским районным судом, и Верховным судом Карелии, получила продолжение в судебных инстанциях. 10 декабря, рассказал Сергей Величко, адвокат Гугалинского, его доверителю Верховный суд РК назначил компенсацию за моральный вред в сумме 500 тысяч рублей.

Иск о возмещении морального вреда за незаконное уголовное преследование Юрий Гугалинский подал в Петрозаводский городской суд. Ответчиком в деле значилось министерство финансов России. В исковом заявлении сумма морального вреда была определена в размере 5 миллионов рублей.

- К участию в деле, по определению суда, было привлечено десять третьих лиц. Это прокуратура, следственный комитет, МВД по РК, медвежьегорская полиция и шесть физических лиц, сотрудников следственного комитета Медгоры и ОБЭП Медгоры. Эти люди занимались расследованием уголовного дела,

- сказал Величко.

Петрозаводский городской суд, рассмотрев иск Гугалинского, удовлетворил его частично, определив моральный вред в размере 100 тысяч рублей. Апелляционные жалобы в Верховный суд РК подали Юрий Гугалинский, МВД по РК и медвежьегорская полиция.

Верховный суд РК принял решение увеличить размер компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование в пять раз. Таким образом, сумма компенсации за уголовное преследование Юрия Гугалинского составила 500 тысяч рублей.

Уголовное дело, возбужденное в отношении Юрия Гугалинского, было связано со скандально известной питерской компанией ООО «Ремстройкомплект», которая пришла в Карелию при поддержке бывшего губернатора Карелии Александра Худилайнена. Питерская компания получила на обслуживания практически все дороги республики. Для того чтобы не обанкротиться, карельские ДРСУ были вынуждены идти на заведомо кабальные условия, которые предлагала ООО «Служба заказчика», дочерня компания ООО «Ремстройкомплект».

Дорожным предприятиям республики оставалась незавидная роль субподрядчиков, которых «давили» экономически при поддержке административного ресурса. Стоимость работ, которые выполняли карельские предприятия, была занижена на 20-30 процентов. Если директора дорожных предприятий отказывались подписывать кабальные договоры, им просто не платили деньги за уже выполненные работы.

Гугалинский не отрицал, что был вынужден подписать с фирмой «Служба заказчика» фиктивные договоры.

В противном случае, утверждал Гугалинский и другие директора ДРСУ, проходившие по делу в качестве свидетелей, карельским предприятиям просто не перечисляли деньги за уже выполненные работы.

Юрий Гугалинский и его коллеги жаловались в правоохранительные органы, обращались в карельское правительство, проводили пресс-конференции, на которых открыто рассказывали о тех методах, с помощью которых их загоняют в финансовую кабалу. Но тогда и прокуратура, и полиция, и следком предпочли не замечать явных нарушений. Только после отставки Худилайнена у представителей правоохранительных органов вдруг открылись глаза на происходящее. Уголовные дела были возбуждены в отношении сотрудников республиканских ведомств и фактического владельца ООО «Ремстройкомплект» Игоря Чичина.

Но позднее «под замес» попал и директор Кольского ДРСУ Юрий Гугалинский.

Парадоксально, но именно он и его коллеги предоставили правоохранительным органам подробную информацию о произволе со стороны ООО «Ремстройкомплект».

Но тогда, когда нужно было защитить дорожные предприятия, в правоохранительных органах на вопиющие факты с коррупционным душком не отреагировали. Только после отставки Худилайнена делу дали ход.

О том, что было бы верхом несправедливости возбуждать уголовное дело в отношении Юрия Гугалинского, открыто говорили руководителю СУСК по РК Евгению Швец. Редкий случай, но за директора Кольского ДРСУ заступился глава РК Артур Парфенчиков, который направил обращение в карельский Следком с просьбой прекратить уголовное преследование.

В ответ Швец заявил, что работа ведется и по другим аналогичным делам. Было очевидно, что процесс над Гугалинским определит судьбу директоров других дорожных предприятий, которых правоохранительные органы не смогли защитить от произвола питерской компании.

История уголовного преследования Юрия Гугалинского – это тот редкий случай, когда можно с уверенностью сказать, что справедливость действительно восторжествовала.