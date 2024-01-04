Опасное упражнение для тренировки психики в ФСБ показали СМИ Карелии

В архиве телеканала «Ника Плюс», которым мы пользуемся при подготовке нашей рубрики, сохранились уникальные кадры. Напомним, что 20 декабря работники органов госбезапасности отмечают в России свой профессиональный праздник. Журналистов ровно двадцать лет назад пригласили понаблюдать за тем, как тренируются бойцы отряда специального назначения карельского управления ФСБ.

Такие тренировки снять на камеру пока что никому не удавалось. Так что перед вами уникальные кадры. Спецназ карельского ФСБ был создан в 1995 году. Сразу после этого его бойцы отправились в Чечню (тогда там шли военные действия, территорию называли «горячей точкой»). Впрочем, создавался спецназ для других целей – освобождения заложников.

«У каждого сотрудника за плечами более пяти командировок. К сожалению, есть раненые среди сотрудников. Работа специфического характера, о которой не хотел бы говорить», - сказал командир подразделения, который давал интервью инкогнито.

Спецназовцы выезжали в боевые командировки несколько раз в месяц. На своей земле работа им тоже находилась: «Пока не часто задействованы, но несколько раз приходилось освобождать заложников, захваченных в криминальном плане, так скажем. То есть не террористами, а криминальными структурами. А работа по оперативным мероприятиям – достаточно часто».

Тренировки сотрудники ФСБ проводили с боевым оружием и с боевыми патронами. Одно из самых опасных упражнений – для тренировки психики, как пояснил командир. Это когда бойца ставят на линию огня между мишенями. Чтобы попасть в спецназ ФСБ, нужно было достаточно долго прослужить в других подразделениях госбезопасности и пройти многодневные сборы: «Сотрудник должен быть развит разносторонне – обязательно. Он должен хорошо стрелять. Он должен водить легковые и грузовые автомобили, уметь прыгать с парашютом, владеть приемами рукопашного боя. Есть у нас подготовленные взрывотехники. Есть водолазы, которые занимаются подводным плаванием». Иностранные языки бойцы спецназа карельского ФСБ пока учили самостоятельно. За границу их не посылали.

И в тот же день, а именно 20 декабря военно-исторический клуб «Стягъ» отметил свой день рождения. Мы не раз в нашей рубрике рассказывали об этой славной организации. Под своими знаменами клуб объединил сотни любителей военной истории. Незадолго до праздника один из основателей и активистов «Стяга» Сергей Лапшов участвовал в реконструкции знаменитой битвы под Лейпцигом, которая произошла уже 210 лет назад.

В октябре 1813 года под Лейпцигом полмиллиона солдат сошлись в небывалой доселе битве. Попытка Наполеона разгромить армии союзников и окончательно подчинить себе Европу именно там потерпела крах. В 2003 году воссоздать фрагменты этого сражения собрались две тысячи любителей военной истории со всей Европы. На поле боя прибыли немцы, французы, поляки, датчане, голландцы, шотландцы, англичане, украинцы, белорусы, граждане России.

«Мы попадали туда на автобусах, за свой счет, через несколько стран Европы», - рассказал Сергей Лапшов.

Россиян разместили в бывшем баронском замке, где во время сражения был русский госпиталь. Опекал их немецкий военно-исторический клуб «Русско-германский легион». Сама реконструкция сражения длилась два дня, и все шло так, как было двести лет назад. «Азарту поддаваться в таких вещах нельзя, - пояснил Сергей. – Таких удаляют и не допускают в дальнейшем. Все мы должны подчиняться дисциплине, хотя это и реконструкция боя. Мы как бы фигуры на шахматной доске, над которой сидят организаторы, наши военачальники».

Как и двести лет назад на поле боя звучали выстрелы из пушек и старинных ружей. Не обошлось без жертв: «Произошел несчастный случай с одним немецким артиллеристом. Ему обожгло руку порохом. Но санитарный вертолет приземлился на поле тут же. И он был успешно эвакуирован. Один наш участник из Нижнего Новгорода получил легкую рану саблей». После боя солдаты всех армий сошлись на дружеской вечеринке.

«Мы им пели у костра наши казачьи песни, они нам пели свои гусарские, на слова Шиллера, кстати», - рассказал Сергей Лапшов. Девиз исторических клубов «Через сражения прошлого – к миру будущего» был как нельзя точно реализован на старом поле брани.

Таким было 4 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.