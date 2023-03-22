Онкологический диспансер в Петрозаводске отправили в долгий ящик

В крупных «медицинских» стройках расставили приоритеты. Планы по строительству нового онкологического центра отложили в долгий ящик. Это стало ясно из сегодняшнего заседания правительства республики, одной из тем которого была реализация нацпроекта «Здравоохранение».

На Ленина, 19, заявляют, что онкодиспансер будет, вопрос решается. Правда, конкретные сроки его появления там не озвучивают, но четко дают понять, пока не будут завершены другие крупные, миллиардные стройки - о новом проекте можно даже не вспоминать.

Речь идет о реконструкции двух блоков межрайонной больницы с поликлиникой на Древлянке, строительстве хирургического корпуса БСМП с вертолетной площадкой, который называют карельским «Склифом». Также не стоит забывать еще об одной стройке в Петрозаводске - на Древлянке возводят здание судебно-медицинской экспертизы.

В правительстве говорят, что эти стройки важные, их необходимо завершить для того, чтобы организационно убедительно подойти к получению более 7 миллиардов рублей из федерального бюджета на строительство онкологического центра. В перспективе в него из старого здания хотят перевести гематологию.

В 2020 году Главгосэкспертиза РФ дала положительное заключение по проекту, который был разработан в 2019-м. Под строительство нового медицинского центра был определен земельный участок рядом с Республиканской больницей и старым онкодиспансером. По проекту, построить онкоцентр должны были к 2027 году, однако строительные работы так и не начались. // фото freepik.com