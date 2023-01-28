28 января 2023, 09:57
Строительство нового корпуса БСМП идет, скоро закончат бетонирование
Министр здравоохранения поделился снимками со строительной площадки
Через пару недель подрядчик закончит важный этап работ на стройке хирургического корпуса БСМП. Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал, что будет потом.
- Посмотрите, как красиво!
– написал он и разместил фотографии со стройплощадки.
Скоро наружные стены и внутренние конструкции цокольного этажа забетонируют.
Уже начали монтаж опалубки плиты перекрытия, вот-вот стартуют работы по армированию. А в начале февраля на площадке установят башенный кран. // фото: БСМП/Илья Горелик.