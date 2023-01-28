Строительство нового корпуса БСМП идет, скоро закончат бетонирование

Через пару недель подрядчик закончит важный этап работ на стройке хирургического корпуса БСМП. Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал, что будет потом.

- Посмотрите, как красиво!

– написал он и разместил фотографии со стройплощадки.

Скоро наружные стены и внутренние конструкции цокольного этажа забетонируют.

Уже начали монтаж опалубки плиты перекрытия, вот-вот стартуют работы по армированию. А в начале февраля на площадке установят башенный кран. // фото: БСМП/Илья Горелик.