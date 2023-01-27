Стало известно, куда и на какое время переведут детей из школы № 25

Куда переведут детей на время ремонта школы № 25 в Петрозаводске, рассказал Владимир Любарский. По словам мэра, они уйдут 27 февраля в другие учебные заведения на Зареке.

Это школы №№ 27 и 8, а также Державинский лицей. Там по возможности создадут максимально благоприятные условия, заверил градоначальник.

- Уроки будут вести те же учителя, которые ранее учили детей… Родительские собрания в классах планируется провести с 6 по 10 февраля,

- отметил он.

На общешкольном родительском комитете 2 февраля подробно расскажут об особенностях обучения в новых условиях.

- Понимая требуемый объем работ, еще раз прошу детей, родителей и педагогов отнестись с терпением – быстро все это не сделать. А неудобства в течение трех месяцев – это неизбежная плата, которая к 1 сентября позволит начать новый учебный год в совершенно иных условиях,

- заявил мэр.

Напомним, в четырех школах Петрозаводска проведут капитальный ремонт в 2023 году. Любарский предупредил, что некоторым придется учиться во вторую смену. // фото: Владимир Любарский/ВКонтакте