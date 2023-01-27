В Петрозаводске отметили день памяти жертв Холокоста

Текст, фото: Елена Малишевская

В 2005 году Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о проведении Международного дня памяти жертв Холокоста. Инициаторами документа выступили пять стран: Израиль, Канада, Австралия, Россия и США. Их поддержали еще 90 государств. Почему именно 27 января? В этот день 1945 года были освобождены узники концентрационного лагеря «Освенцим». В столице Карелии к памятной дате приурочили открытие выставки «Горький дым Холокоста»: ее можно увидеть в Доме дружбы на ул.Титова, 3.

«Холокост будет всегда служить всем людям предостережением об опасностях, которые таят в себе ненависть, фанатизм, расизм и предрассудки.»

Из резолюции Генеральной ассамблеи ООН.

Холокост – одна из величайших трагедий в истории человечества. Само слово "Холокост" имеет древнее происхождение, в переводе с греческого означает «жертвоприношение сожжением». На протяжении 12 лет – с января 1933 года по май 1945-го - нацисты уничтожали еврейский народ. По разным оценкам – свыше 6 миллионов погибших, из них более 1 миллиона детей.

Но Холокост коснулся не только евреев. Фашисты истребляли цыган, чернокожих жителей Германии, инвалидов, представителей сексуальных меньшинств, свидетелей Иеговы, русских, украинцев, белорусов — всех, кто не попадал под определение «истинный ариец».

Дмитрий Цвибель, руководитель общества еврейской культуры "Шалом" считает, что до сих пор люди не знают ответа на вопрос: «Как такое могло случиться?».

«Причем случилось это в самом центре Европе, в Германии. И ведь не скажешь, что они «темные»: с богатейшей историй, философией, музыкой, культурой. Лучшие умы мира пытаются понять — в чем причины Холокоста, как все это допустили. Проводятся симпозиумы, пишутся книги, научные работы на эту тему. Но ответа так и нет».

Режиссер фильма «Список Шиндлера» Стивен Спилберг отказался от гонорара и всех доходов от своего знаменитого фильма. На эти деньги он основал фонд, который стал заниматься сбором документальных свидетельств выживших в период Холокоста. Во все уголки мира поехали журналисты, чтобы записать интервью участников тех событий. Один из тех, кто поделился воспоминаниями для фонда Спилберга – житель Карелии Семен Ионович Беккенштейн. В интернете можно найти двухчасовую запись, где он подробно, без купюр, рассказывает корреспонденту о тех страшных годах.

«В «Освенцим» я попал 6 января 1943 года. А до этого был в гетто в Белостоке. Выжил, потому что работал в кузнице».

Несколько лет назад Семен Ионович ушел из жизни, но память о нем и о других узниках концлагерей хранят в маленьком музее памяти жертв фашизма в Петрозаводске. Он находится на территории воинской части, Комсомольский проспект, 2а. Найти трудно, но побывать обязательно стоит. Здесь мы можем узнать, как все банально начиналось в Германии 30-х годов – с пропаганды и экономических санкций.

Вывески на магазинах «Покупайте только у немцев» никого тогда не удивляли. Затем в ход пошли специальные таблицы – как распознать еврея в лицо. Впрочем, не только еврея: была разработана целая методика, как отличить людей низших рас от высшей, арийской. Считалось, что у арийца лоб шире, они умнее, чем славяне. К низшей — семитской расе причисляли евреев, цыган и арабов. Появился термин «недочеловек». Люди славянских и семитских кровей назывались недолюдьми. Звезда Давида для евреев, специальные гетто, концлагеря, и самое чудовищное изобретение – газовые камеры и крематории, в которых сжигались ни в чем неповинные люди.

Дмитрий Цвибель уверен, что знать все это нужно. Читать, говорить, писать об этом. Чтобы в мире никогда ничего подобного не повторилось.

«Чтобы прекратились межнациональные конфликты. Чтобы прекратились войны. Не может быть так: с одними можно расправиться, а других это не касается. Человечество — как тело. Если болит один палец на ноге, значит, болен весь человек».

Человечество 30-40 годов XX века было, действительно, больным. Ведь фабрики смерти существовали не только на территории Германии. В разных государствах было построено свыше 1600 концентрационных и около 900 трудовых лагерей. Все они находились в единой системе уничтожения. До сих пор не во всех странах признали сам факт Холокоста, до публичного раскаяния и покаяния тоже дело пока не дошло.

Узник «Освенцима» Семен Беккенштейн:

«Я ведь горы покойников видел. Непохожих на людей, одна шкура и кости. Что могу сказать? Надо беречь мир. Вплоть до того, чтобы самим собой пожертвовать. Но мир чтобы был».

Еще один узник концлагеря из Карелии — Витольд Пилецкий, он родился в Олонце. Был одним из основателей польского сопротивления фашизму во время Второй мировой войны. В 1940 году по поддельным документам попал в «Освенцим», где под его руководством был построен радиопередатчик. Именно благодаря Пилецкому мир узнал о страшных преступлениях, его сообщения были основным источником информации об «Освенциме». Пилецкий выжил в концлагере, но жизнь его все равно была коротка и трагична: в 1948 году его расстреляли польские коммунисты после суда по делу о шпионаже.

Холокост — большая тема для изучения. 27 января — день, когда стоит задуматься.

Жаль только, что выставка в Петрозаводске настолько маленькая, что, складывается впечатление, проведена для галочки. Вся она уместилась на одном стенде и состоит из восьми плакатов. Да еще четыре книжки. И на открытии было 12 человек.

Печально также, что в Петрозаводске, городе воинской славы, не нашлось отдельного помещения для музея памяти жертв фашизма. Почему он ютится где-то на задворках, а чтобы попасть туда, нужно звонить заранее и преодолевать проходную на территории военной части? Любим поговорить о воспитании молодежи. Разговорами чаще всего дело и заканчивается.