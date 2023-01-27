Русло Вилги для борьбы с наводнениями начнут расчищать не скоро

Минприроды Карелии в данный момент принимает заявки на разработку проекта очистки и углубления русла реки Вилга. Информация об этом появилась на RosTender.info.

Стоимость контракта составляет 3,7 миллиона рублей, проектную организацию выберут в ходе конкурса. Проектно-сметную документацию подрядчик составит лишь в конце ноября этого года.

Русло намерены выпрямлять, углублять и расчищать на участке 1,8 километра. Это делают, чтобы не повторялись ситуации с подтоплением населенных пунктов, как в мае прошлого года. // фото: Госкомитет Карелии по ОЖ и БН