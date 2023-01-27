Школьники сходили в полицию на экскурсию, им показали камеры

В Пряже полицейские провели для будущих студентов ознакомительную экскурсию в рамках всероссийской акции «Студенческий десант».

Старшеклассники пряжинской школы посетили местное отделение МВД в День студента. Сотрудники Госавтоинспекции, подразделения по делам несовершеннолетних, участковой службы, экспертно-криминалистической группы, кинологического направления рассказали школьникам о специфике службы в своих подразделениях.

«Будущие выпускники познакомились с работой сотрудников различных служб, посмотрели камеры предварительного задержания, поиграли со служебными собаками, а также смогли почувствовать себя настоящими сотрудниками ДПС, поздравили всех студентов через сигнальное громкоговорящее устройство, сопровождая звуками сирены машины ДПС»,

- рассказывает подробности паблик МБОУ «Пряжинская средняя школа».

Возможно, знакомство с работой сотрудников полиции поможет будущим студентам определиться в выборе профессии.

Врио начальника отделения ОМВД России по Пряжинскому району подполковник полиции Роман Рябцов встретил ребят и рассказал о требованиях поступающих на службу в органы внутренних дел и в высшие учебные заведения системы МВД России. Об этом сообщалось в группе ОМВД России по Пряжинскому району. // фото со станицы МБУ «Пряжинская средняя школа»