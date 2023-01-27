Майгубский и Ондский мосты в Карелии достроят к концу года

Строительство двух мостов планируют завершить в Сегежском районе к окончанию текущего года. Речь идет о Майгубском и Ондском мостах, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Подрядчик сейчас ставит новые опоры на месте прежнего Майгубского моста. Работы идут в русле реки, это самый длительный и сложный этап.

- Техническая готовность объекта – 21 процент. Идем в графике,

- сказал губернатор.

Ондский мост строят с опережением, работы выполнены уже более чем на 64 процента. Смонтировали пролеты, установили сваи, сейчас обустраивают съезды и подходы к мосту. // фото: скриншот видео Артур Парфенчиков/ВКонтакте