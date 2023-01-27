27 января 2023, 17:15
Водителей в Петрозаводске в субботу будут массово останавливать
Очередное мероприятие «Контроль трезвости» пройдет в карельской столице
Инспекторы ДПС в субботу, 28 января, будут усиленно дежурить на улицах Петрозаводска. Мероприятие «Контроль трезвости» анонсировали в Госавтоинспекции.
Останавливать водителей будут массово и проверять, в каком состоянии они сели за руль. В минувшем году в Петрозаводске отстранили от управления 932 пьяных автомобилистов.
В ДТП с участием нетрезвых водителей 15 человек получили травмы, а один погиб. Всего в 29022-м таких аварий в Петрозаводске было 11. // фото: ГИБДД Петрозаводска