Водителей в Петрозаводске в субботу будут массово останавливать

Инспекторы ДПС в субботу, 28 января, будут усиленно дежурить на улицах Петрозаводска. Мероприятие «Контроль трезвости» анонсировали в Госавтоинспекции.

Останавливать водителей будут массово и проверять, в каком состоянии они сели за руль. В минувшем году в Петрозаводске отстранили от управления 932 пьяных автомобилистов.

В ДТП с участием нетрезвых водителей 15 человек получили травмы, а один погиб. Всего в 29022-м таких аварий в Петрозаводске было 11. // фото: ГИБДД Петрозаводска