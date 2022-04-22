Новое здание Бюро судмедэкспертизы начали строить в Петрозаводске

Новое здание Бюро судебно-медицинской экспертизы появится в Петрозаводске. Его уже начали строить на Древлянке, около Высотного проезда, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Он рассказал, что полным ходом монтируют фундамент и подводят сети. Объект планируют сдать в декабре следующего года. Охлопков заявил, что появления нового здания ждали давно.

- Сейчас подразделения Бюро СМЭ, в том числе морг, находятся в исторической части города, вблизи набережной Онежского озера, что не очень-то привлекательно для горожан и гостей Петрозаводска,

- объяснил он.

Кроме того, используемые в данный момент помещения уже не соответствуют всем современным требованиям.

Когда отделение судебно-медицинской экспертизы и гистологическую лабораторию разместят в новом здании, можно будет внедрять современные технологии экспертных исследований. // Фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте