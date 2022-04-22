У троллейбуса №6 появилась дополнительная остановка на Правды

Троллейбус №6 будет делать дополнительную остановку для удобства пассажиров. Таким образом, горожанам станет удобнее пересаживаться с одного троллейбуса на другой.

На пути от проспекта Невского к центру Петрозаводска (в районе пересечения с улицей "Правды") пассажиры смогут высаживаться до перекрестка и после него – там же, где останавливается троллейбус №1 - перед пересечением улицы "Правды" с набережной Гюллинга, сообщили в мэрии.

Также троллейбусы №1 и №6, следуя от центра к проспекту Невского, будут останавливаться у кафе «Петрозаводск». (фото vk.com)