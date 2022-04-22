Петрозаводчанам предлагают узнать о своих правах и долгах

Петрозаводчане смогут узнать о своих долгах в рамках акции «Узнай о своих правах. Узнай о своих долгах».

Акция будет проходить 27 апреля с 15:00 до 18:00 в многофунциональных центрах на набережной Гюллинга, Первомайском проспекте и в агентстве занятости населения на Мерецкова 14. Судебные приставы развернут мобильные пункты и проведут консультации.

Гражданам расскажут о мерах поддержки сторон исполнительного производства, информационной безопасности, получении информации о наличии задолженности и своевременного ее погашения с помощью электронного ресурса «Банк данных исполнительных производств» на сайте ФССП России, портала Госуслуг, также гражданам расскажут об электронных сервисах ФССП. (фото pixabay.com, Tumisu)