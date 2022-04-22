22 апреля 2022, 09:19
Один человек в течение суток умер от ковида в Карелии
В республике выявили 85 новых зараженных коронавирусом
На 22 апреля в Карелии зарегистрированы 133566 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17515 детей.
За прошедшие сутки выявили 85 инфицированных (15 - дети), из них непривитых – 72 (84,7%).
В ковидных стационарах получают лечение 300 пациентов, в состоянии средней тяжести – 270 человек, в тяжелом – 25, все не привиты.
В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 5 крайне тяжелых больных.
Выздоровели с начала пандемии 130783 человека, за последние сутки – 128.
За сутки зарегистрирован один умерший от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 унес жизни 1492 человек. // Фото: analogicus/ pixabay.com