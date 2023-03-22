Гастроэнтеролог объяснил бесполезность популярной в России диеты

Многие россиянки пытаются похудеть до лета и используют популярную кефирно-гречневую диету. Врач Сергей Вялов в своем канале в Telegram назвал ее неэффективной.

Он назвал распространенное мнение о действенности такого способа борьбы с лишним весом мифом. Ни гречка, ни кефир, ни их сочетание не помогут убрать жир на животе и бедрах.

Гастроэнтеролог объяснил, что вес действительно уменьшается, но это происходит из-за низкокалорийного рациона, а не благодаря жиросжигающим свойствам крупы и напитка. При переходе к обычному меню лишние килограммы возвращаются.

Вялов отметил, что эти продукты также не очищают организм в процессе диеты. // фото: unsplash.com