Врач рассказала, полезна ли йодовая сетка для организма

Нанесение на кожу йодовой сетки не поможет определить дефицит этого микроэлемента в организме. Почему-то считается, что если она быстро исчезает, впитываясь в кожу, то йода не хватает. Диетолог Наталья Круглова назвала это мифом в беседе с NEWS.ru.

Врач также опровергла убеждение, что, нанося на кожу йодную сетку, можно восполнить его дефицит. Такой метод не работает, потому что соединения йода в фармацевтических и пищевых продуктах имеют разную структуру.

Избежать йододефицита можно другим путем: есть морепродукты и рыбу, употреблять в пищу йодированную соль. // фото: shutterstock.com