Врач-токсиколог назвал простой напиток против рака

О напитке против онкологических заболеваний рассказал доктор Михаил Кутушов. Врач-токсиколог написал в своем Telegram, что для профилактики рака нужно пить воду с лимоном.

Лучше всего, если она будет теплой. Утром надо выпить стакан, это способствует ощелачиванию организма. Но такую воду следует приготовить правильно.

- Чтобы не повредить кислотой зубную эмаль и не раздражать слизистую желудка, важно придерживаться пропорций: на один стакан воды использовать два ломтика лимона,

- уточнил Михаил Кутушов.

Есть еще три важных нюанса. Во-первых, ежедневно надо выпивать не более двух литров такой воды. Во-вторых, ее надо пить за 40 минут до приема пищи небольшими глотками. В-третьих, готовить следует перед употреблением, а не заранее.

Противопоказано такое средство натощак страдающим от заболеваний желудочно-кишечного тракта или повышенной кислотности желудка. Также нельзя пить воду с лимоном людям с болями в почках. // фото: freepik.com