Один человек травмирован при столкновении грузовиков в Карелии

Три большегруза столкнулись вечером 14 декабря неподалеку от олонецкой деревни Торосозеро. В Госатосинпекции Карелии установили детали аварии.

Как удалось установить предварительно, 56-летний водитель Mercedes Benz не учел дорожные и метеоусловия, наехал на стоящий Volvo.

От удара Mercedes вынесло на встречку, где произошло столкновение с грузовиком International. В результате группового ДТП травмы получил 55-летний водитель International. Его увезли в больницу с места аварии. Проводится проверка. // фото из VK-паблика «ОПС по Олонецкому району»