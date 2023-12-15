Ледниковый период в Лоухи - люди замерзают в своих квартирах

Жители поселка Лоухи жалуются на холод в квартирах. Несколько дней лента паблика «Родной городишко Лоухи» пестрит сообщениями о замерзающих в своих квартирах людях. Периодически на сообщения реагировал директор «КарелКомунЭнерго» Александр Меньшиков.

Первые сообщения о проблемах на котельной стали появляться вечером 12 декабря. Меньшиков развеял тревоги о том, что никакого взрыва на котельной не было. Он сообщал, что потребителей переключат на другой котел, его постепенно прогреют, параметры котельной повысят. При этом Меньшиков обещал, что за время недотопа людям сделают перерасчет, который отразится в квитанциях за декабрь. О проблеме с отоплением местные жители написали главе Карелии ночью 12 декабря и получили ответ на следующее утро, что произошла внутренняя протечка котла.

Судя по всему, в квартирах действительно стало теплеть. Местные жители писали о температуре в плюс 20, у кого-то, правда, в квартирах было +16. Но 14 декабря подписчики паблика стали сообщать о том, что батареи в квартирах вновь остывают.

Меньшиков написал о новой проблеме, которая возникла на котельной.

«На котельной вышел из строя дымосос. Проблема решаемая, дымосос на замену уже в котельной, мы его установим в течение двух часов. Но на это время рост параметров приостановится, и температура теплоносителя несколько снизится. Сразу после замены дымососа начнем повышать температуру на выходе из котельной»,

- сообщал директор «КарелКомунЭнерго» днем в минувший четверг.

Судя по сообщениям местных жителей, батареи в домах не потеплели к вечеру.

«Лоухи замерзают, нет тепла!»

- писали в 20:01.

«Что-то не чувствуется тепла, батареи такие же холодные, как и были в 18 час и как долго еще мерзнуть?» - писали в сообществе в 22:26.

У некоторых проблема осталась и утром в пятницу.

«Где тепло в квартирах? - негодовал один из подписчиков. - Куда смотрит прокуратура, власти ау! Тут север, а не тропики».

Министр строительства и ЖКХ Виктор Россыпнов на заседании в парламенте прокомментировал ситуацию с отоплением в Лоухи и одном из поселков Беломорского района. Видео его выступления опубликовано тут же.

«Почему эффективные управленцы ремонтируют котлы в декабре месяце в Арктической зоне?» - задались вопросом подписчики. // фото «Петрозаводск говорит»