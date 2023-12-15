15 декабря 2023, 09:16
Сообщения о минировании докатились до школ в районе Карелии
Школьников и педагогов эвакуировали сегодня утром в Олонце
Утром 15 декабря в несколько школ в Олонецком районе поступили сообщениями с угрозами.
Неизвестные прислали на электронную почту письма о минировании. В частности, такие сообщения получили «ООШ №2 г. Олонца им. Сорвина В.Д.» и средняя школа №1. Руководство учебных заведений оповестило ЕДДС.
По тревоге были подняты экстренные службы. Педагогов и школьников эвакуировали. Школы проверяют правоохранители.
В администрации района сообщили, что ситуация находится под контролем.
Ранее ситуацию с ложным минированием учебных заведений прокомментировал министр образования и спорта Карелии Роман Голубев. // фото freepik.com