Сообщения о минировании докатились до школ в районе Карелии

Утром 15 декабря в несколько школ в Олонецком районе поступили сообщениями с угрозами.

Неизвестные прислали на электронную почту письма о минировании. В частности, такие сообщения получили «ООШ №2 г. Олонца им. Сорвина В.Д.» и средняя школа №1. Руководство учебных заведений оповестило ЕДДС.

По тревоге были подняты экстренные службы. Педагогов и школьников эвакуировали. Школы проверяют правоохранители.

В администрации района сообщили, что ситуация находится под контролем.

Ранее ситуацию с ложным минированием учебных заведений прокомментировал министр образования и спорта Карелии Роман Голубев. // фото freepik.com